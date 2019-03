Haalt De Lijn doelbewust propere hybride-bussen weg uit Leuven? “Ja, maar het heeft niets te maken met lage-emissiezone in Antwerpen” Bart Mertens

21 maart 2019

17u55 0 Leuven Verhuist De Lijn ‘schone' hybride-bussen van Leuven naar steden met een lage emissiezone zoals Antwerpen? Volgens bronnen bij de vervoersmaatschappij wel. In ruil zouden er volgens diezelfde bronnen vervuilende bussen rond tuffen in Leuven, want daar is nog geen sprake van een lage-emissiezone. De Lijn komt met een ander verhaal: “Het gaat om een uitwisseling.”

Leuven wil de geschiedenis ingaan als één van de meest ecobewuste steden. Het stadsbestuur moet daarvoor samenwerken met meerdere partners waarvan De Lijn er eentje is, om niet te zeggen de belangrijkste want er rijden dagelijks meer dan 1.300 bussen door de Bondgenotenlaan. De oplossing? Minder bussen door het centrum en bij voorkeur alleen nog hybride of elektrische bussen. De Lijn en de stad vonden elkaar tot op heden behoorlijk goed in die doelstellingen, maar houdt De Lijn zich wel aan haar beloftes?

Drie jaar geleden kregen we nieuwe hybride-bussen maar die verhuizen nu naar Antwerpen. Daar is een lage emissiezone en in Leuven niet! Buschauffeur uit Leuven

Weer op pad met oude diesels

Bronnen bij De Lijn menen dat er een opmerkelijke verschuiving aan de gang is. “De Lijn stuurt ‘Leuvense’ hybride-bussen naar steden waar een lage-emissiezone geldt”, getuigt een personeelslid van De Lijn die liever anoniem blijft. “In ruil komen er bussen naar Leuven die niet meer voldoen aan de norm in steden met een lage-emissiezone. Drie jaar geleden kregen wij nieuwe hybride-bussen, maar plots moeten we weer rijden met dieselbussen van tien jaar oud.”

Een ander personeelslid van De Lijn bevestigt. “De nieuwe hybride-bussen verhuizen geleidelijk aan naar Antwerpen. Nu zitten we in Leuven dus terug met oudere bussen. Ik heb vernomen dat het bestuur van De Lijn deze ‘transfers’ uitlegt als een noodzakelijkheid voor wisselstukken.”

De Lijn wil in alle hybride-bussen van een bepaald type concentreren in één stelplaats Sonja Loos, woordvoerder De Lijn

Bij De Lijn worden bovenstaande verhalen bevestigd, al is er wel een ‘maar’ in het spel. “Het klopt dat er tien hybride-bussen van Leuven naar de stelplaats in Mechelen gaan”, zegt woordvoerder Sonja Loos. “Vier hybride-bussen uit Leuven hebben die overstap al gemaakt. De Lijn wil in haar beleid alle hybride-bussen van een bepaald type zoveel mogelijk concentreren in één stelplaats. Dat is veel efficiënter voor het onderhoud van die bussen, onder meer voor wisselstukken. Het is ook gemakkelijker voor de chauffeurs als ze steeds met hetzelfde type hun ritten kunnen afwerken.” In ruil zullen er wel tien hybride-bussen van een ander type naar Leuven worden gehaald.

Alleen nog propere bussen tegen 2025

“Deze verschuiving heeft dus niets te maken met lage-emissiezones. Bovendien is het de bedoeling om tegen 2025 alleen nog ‘propere’ bussen in te zetten. Dat kunnen zowel hybride-bussen als elektrische bussen zijn, maar de doelstelling is duidelijk: De Lijn stapt mee in het verhaal van proper vervoer op onze wegen in Vlaanderen.”