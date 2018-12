Guy Swinnen peter van rockmusical ‘Next To Normal’ Bart Mertens

04 december 2018

15u30 0 Leuven Gezelschap proMITHEus uit Leuven is sinds kort artist-in-residence in kunstenwerkplaats Cas-Co. Momenteel lopen de repetities in een laatste rechte lijn naar de première van rockmusical ‘Next To Normal’. Ondertussen heeft Guy Swinnen (The Scabs) het peterschap aanvaard om psychische stoornissen verder bespreekbaar te maken.

Guy Swinnen is een logische keuze als peter voor ‘Next To Normal’ want hij is ook al meerdere jaren peter van ‘Te Gek!?’. Samen met Te Gek!? en samen met meter Selah Sue wil hij de drempel slopen om over ernstige psychische problemen te praten en een juiste kijk te creëren op mensen met een psychische stoornis. “Ik geloof in de sterkte van de musical ‘Next to Normal’ en de visie van proMITHEus om hiermee verder de beeldvorming rond geestelijke gezondheid in Vlaanderen juister af te stellen. Ik wil graag bij enkele voorstellingen aanwezig zijn om via nagesprekken extra duiding te geven”, aldus Guy Swinnen.

Libretto

Ook bij gezelschap ProMITHEus kijkt men uit naar de première van de rockmusical. “Een publiek meenemen, raken, vastgrijpen en vervoeren met pure emoties en een oprecht verhaal, dat is wat theater en bij uitbreiding muziektheater en musical moeten doen. ProMITHEus probeert net om die reden stukken te kiezen die bij mensen onder de huid kruipen. We willen de mensen in de zaal prikkelen en aan het denken zetten. Niet de vrijblijvende stukken maar verhaallijnen met net dat ietsje meer. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat we met deze rockmusical opnieuw zo’n libretto hebben gevonden.”

Mentale toestand

‘Next to normal’ brengt het verhaal van een standaardgezin in de periferie van de stad. Wonend in een alledaagse wijk lijken Dan en Diana het allemaal voor elkaar te hebben. Maar… schijn bedriegt. Het duurt niet lang voor de eerste barstjes in deze mooie façade verschijnen. De Goodmans gaan namelijk gebukt onder de mentale toestand van Diana. Reeds zestien jaar valt ze na een piekperiode telkens weer in een diep dal. Een gevolg van een bipolaire stoornis, getriggerd door een pijnlijke gebeurtenis uit het verleden.

NEXT TO NORMAL door proMITHEus speelt vanaf 5 december op verschillende locaties in Vlaanderen. De eerste voorstellingen in Leuven zijn al volledig uitverkocht. Tickets en info via www.promitheus.be