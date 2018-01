Guy Dierick (BTS) wil aantal bussen verminderen tot 250 per dag 02u33 0 Vertommen Guy Dierick, afscheidnemend voorzitter van handelaarsvereniging Boven Tiensestraat, wil het aantal bussen in de stad zien afnemen van 1.300 naar amper 250. Leuven Afscheidnemend voorzitter van handelscomité Boven Tiensestraat (BTS) Guy Dierick pleit ervoor om het aantal bussen in het centrum te verminderen tot 250 per dag. De Lijn streeft er naar om het aantal bussen te verminderen maar omschrijft het voorstel als niet realistisch.

Guy Dierick van handelscomité BTS (Boven Tiensestraat) heeft afscheid genomen als voorzitter en geeft de fakkel door aan Philip Van Hal. Tijdens zijn laatste nieuwjaarsreceptie als voorzitter zong Dierick niet enkel een liedje voor afscheidnemend burgemeester Louis Tobback (sp.a) maar had hij ook een opvallende boodschap voor De Lijn. Meer concreet wil hij het aantal bussen in het centrum drastisch verlagen. In zijn voorstel zou het aantal bussen dalen van zo'n 1.300 per dag naar amper 250. Daarvoor zou Dierick trambussen inzetten. "De bezettingscapaciteit is vandaag de dag 27 % en het is maar de vraag of al de bussen door de Bondgenotenlaan moeten rijden. Ik zou het busverkeer opsplitsen in twee lijnen zonder uurregeling: de Bondgenotenlaan en de Brusselsestraat. Bussen zouden dan continu aankomen en vertrekken. Door de inzet van trambussen komen we tot een bezettingscapaciteit van 60 %", aldus Guy Dierick.





Nieuw netwerk

Bij De Lijn klinkt het dat het plan niet haalbaar is voor een stad zoals Leuven. "Er is al een daling ingezet en die trend willen we verder zetten. Momenteel rijdt een derde van het busaanbod al via de ring. Maar we moeten ook rekening houden met de 36.000 verplaatsingen binnen de Leuvense ring. Een aantal zaken in het voorstel van Guy zijn niet realistisch en/of moeilijk realiseerbaar. De frequentie is bijvoorbeeld te laag. De Lijn werkt zelf aan een voorstel voor een nieuw netwerk in Leuven. We kunnen ons wel vinden in het idee van Guy Dierick om trambussen in te zetten", besluit Joachim Nijs, woordvoerder bij De Lijn Vlaams-Brabant. (BMK)