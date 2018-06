Gsm gestolen 20 juni 2018

02u31 0

Een leverancier die vlees leverde in een beenhouwerij in de Pensstraat is het slachtoffer geworden van twee dieven. De man had zijn vrachtwagen niet slotvast achtergelaten tijdens de levering van de bestelling en dat kostte hem zijn gsm. De politie van Leuven herhaalt nogmaals om geen waardevolle voorwerpen zichtbaar achter te laten in de wagen. (BMK)