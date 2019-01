Group Pashuysen beste concessiehouder voor Renault Bart Mertens

12 januari 2019

12u00 0 Leuven Het online platform FLEET Partners op FLEET.be, het magazine FLEET en FLEET.TV ging samen met alle onafhankelijke leasingmaatschappijen in België op zoek naar de beste fleetdealers in België. Group Pashuysen is de beste dealer voor Renault en krijgt daarvoor een Automotive Award.

Tijdens het jaarlijkse nieuwjaarsgala reikte FLEET Partners de Automotive Awards voor de beste regionale en nationale vlootconcessiehouders uit. Het FLEET platform en alle onafhankelijke leasingmaatschappijen in België bekroonde Group Pashuysen als de beste fleetdealer in België voor het merk Renault. Per regio bepaalde de jury van de belangrijkste Belgische multimerk-leasingmaatschappijen de beste dealer per merk. Group Pashuysen werd unaniem verkozen als beste Belgische fleetconcessiehouder voor Renault. De jury keek naar hoe Group Pashuysen samenwerkt met de leasingmaatschappijen, hoe tevreden fleetowners zijn over de samenwerking en hoe rijk het fleetaanbod is. De jury lauwerde de specifieke fleetservice en accommodatie van Group Pashuysen als uitzonderlijk positief: flexibele openingsuren, aanwezigheid business corner, pick-up and delivery, vloot testvoertuigen, consulting over fiscale samenstelling vloot.

Jacqueline Pashuysen, CEO van Group Pashuysen, is tevreden. “We zijn ontzettend blij met deze erkenning. Het is een mooie bekroning van de inzet die onze teams in al onze concessies in Aarschot, Leuven, Genk, Sint-Truiden en Tienen al jaren leveren, en een bevestiging dat we met onze aanpak en de service die we onze klanten bieden op het juiste pad zitten. Deze award krijgt zeker een prominente plek in de showroom.”