Group-f Holding nieuwe eigenaar van Vectro Bart Mertens

08 november 2018

19u23 1 Leuven Group-f Holding uit Kontich nam zopas schoonmaakbedrijf Vectro in Leuven over. De oorspronkelijke firmanaam blijft nog een tijdje in gebruik. “Alle personeelsleden maken mee de overstap en kunnen aan de slag blijven”, zegt zaakvoerder Fran Hechtermans.

Zaakvoerder Frank Hechtermans van Group-f ziet in de verwerving van Vectro een belangrijke meerwaarde. “Het betekent voor ons bedrijf een mooie kans om opnieuw te groeien. Maar wat vooral de doorslag heeft gegeven, is het feit dat ik bij Vectro dezelfde denkwijze en bedrijfsgeest ontdekte als bij Group-f. Die gelijkenis bespeurde ik zowel bij het personeel als bij de directie. Deze zeldzame opportuniteit kon ik niet laten passeren.”

86 personeelsleden

Met de overname van Vectro verstevigt Group-f ook zijn aanwezigheid in de regio en wordt het meteen één van de grotere spelers in Vlaams-Brabant. De locatie in Leuven blijft behouden. Naast schoonmaak worden de activiteiten daar in de loop van deze maand nog uitgebreid met het aanbod via dienstencheques en de verhuur van hoogwerkers. De 86 personeelsleden van Vectro blijven aan het werk.

Group-f Holding heeft nu iets meer dan 1.600 personeelsleden in totaal. Naast poets- en strijkhulp via dienstencheques voor particulieren biedt Group-f ook schoonmaak en facility services aan bedrijven. Daarnaast verhuurt Group-f hoogwerkers. “Voor dit jaar bereiken we wellicht een omzet van 40 miljoen euro. Het is mijn ambitie om tegen 2020 naar 50 miljoen euro te gaan en daarbij ook een kwalitatieve dienstverlening te garanderen”, besluit Frank Hechtermans.