Grote stakingsbereidheid bij scholen in regio Leuven Merendeel van de scholen is open en voorziet opvang Bart Mertens

19 maart 2019

18u15 6 Leuven De grote onderwijsstaking van morgen treft ook in onze regio verschillende scholen. In Leuven is Luc Hamels, directeur van de Parkschool, één van de felle voorvechters. “Staken is nodig om te overleven. Als het basisonderwijs nu niet staakt dan zal er wéér niets veranderen”, klinkt het.

De onderwijssector is boos. En dat uiten de leerkrachten door op woensdag het werk neer te leggen. De relatief grote stakingsbereidheid heeft uiteraard gevolgen voor de leerlingen en de ouders. Uit een belronde naar scholen in de regio Leuven blijkt dat het merendeel van de leerkrachten achter het alarmsignaal aan de regering staat. Toch verschilt de stakingsbereidheid van school tot school. Sommige scholen sluiten gewoon de deuren. Dat is onder meer het geval in BSGO Hertog Jan in Kortenberg, Mater Dei in Leuven en GBS in Boutersem. Ook basisschool De Zonnewijzer in Wijgmaal zal een dagje zonder leerkrachten beleven. “Van de leerkrachten die op woensdag werken, staakt 100%. We kunnen ook geen oplossing bieden voor de kinderen”, aldus Maarten De Bont van De Zonnewijzer.

Opvang verzekerd

Toch voorzien de meeste scholen ondanks de relatief grote bereidheid tot staken opvang voor de leerlingen en sluiten ze de deuren niet. Dat is onder meer het geval in vrije basisschool PDC in Veltem. “We voorzien vier leerkrachten om de opvang te verzekeren”, klinkt het in de school waar 11 leerkrachten gaan staken. In school Sancta Maria heeft 60 % van de leerkrachten al laten weten dat ze gaan staken. “De oproep tot staken wordt massaal opgevolgd”, zegt algemeen directeur Willy Lemmens. “Wij voorzien in de mate van het mogelijk opvang voor de leerlingen, al is dat helemaal niet vanzelfsprekend.”

Ik respecteer het recht op staken van de personeelsleden, maar de leerlingen worden wél op school verwacht Lut Lambert van De Wijnpers

In school De Appeltuin –waar ook opvang wordt voorzien- hebben 8 van de 14 leerkrachten aangegeven om deel te nemen aan de staking. Een gelijkaardig scenario in de Sint-Norbertusschool waar 5 van de 8 leerkrachten het werk neerleggen.” In De Wijnpers ligt het aantal stakende leerkrachten voorlopig iets lager met 18 van de 86 personeelsleden die het werk neerleggen. “Ik respecteer het recht op staken van de personeelsleden”, aldus directeur Lut Lambert. “De leerlingen worden wel op school verwacht. De lessen gaan door waar mogelijk en er is opvang voorzien.

De leerkrachten willen de leerlingen vlak voor de Paasproefwerken niet in de steek laten Thomas Verhaegen van het Sint-Albertuscollege

Zijn er ook scholen die niet of amper deelnemen aan de staking? Jawel, die zijn er. In het Sint-Albertuscollege vinden de leerkrachten de stakingsdag bijvoorbeeld ongelukkig gekozen. “De bereidheid om mee te staken blijkt niet zo groot te zijn”, laat directeur algemeen beleid Thomas Verhaegen optekenen. “De leerkrachten willen de leerlingen vlak voor de paasexamens niet in de steek laten.” In VTI Leuven verwacht directeur Willy Jans dan weer dat de stakingsbereidheid eerder gering zal zijn. “In principe vinden de lessen gewoon plaats. Alle leerlingen moeten aanwezig zijn op school. We voorzien indien nodig een vervangende onderwijsactiviteit in het openleercentrum.” Tot slot ook geen stakende leerkrachten in De Klare Bron in Heverlee en in De Grasmus in Leuven. “De leerkrachten staan achter de reden voor de staking, maar willen er staan voor de kinderen”, zeggen Begga Willems en Katleen Renders.

De overheid vindt dat elke kleuterleid(st)er of onderwijzer(es) specialist in alles moet zijn na het M-decreet Luc Hamels van de Parkschool in Leuven

In die redenering kan directeur Luc Hamels van de Parkschool in Leuven zich vinden, toch meent hij dat een staking broodnodig is voor het basisonderwijs. “Anders zal er weer niets veranderen voor het basisonderwijs. De overheid moet het basisonderwijs eindelijk erkennen. De overheid vindt dat elke kleuterleid(st)er/onderwijzer(es) specialist in alles moet zijn na het M-decreet. Veel beginnende leerkrachten en directies crashen of stappen uit het onderwijs… Vergelijk eens de werkingsmiddelen van een leerling 6de leerjaar basisonderwijs met een leerling 1ste jaar secundair onderwijs. Je zult versteld staan. Ouders tonen trouwens veel begrip, want ze zien dat we overvraagd worden. Nee, staken moét om te overleven: dat gevoel overheerst!”