Grote badeenden sieren gevels NIEUWE 'ENGSKESKOERS' VOOR GOED DOEL NA SUCCES EERSTE EDITIE ANDREAS DE PRYCKER

20 juli 2018

02u30 0 Leuven De Leuvense binnenstad hangt sinds kort vol met grote badeenden. Ze zijn een voorbode van de 15.000 badeendjes van de Engskeskoers, die plaats vindt aan de Dijleterrassen in Leuven op zondag 30 september. De stad Leuven en de Ronde Tafel organiseren de race ten voordele van Transplantoux en het Fonds voor Kind en Orgaantransplantatie van het UZ Leuven.

Een jaar geleden werd voor de eerste keer de zogenaamde 'Engskeskoers' gehouden. Wegens het grote succes volgt er nu een tweede editie. Daarvoor wordt nu al volop reclame gemaakt. Café Leuven Central, Fietswinkel Rijwielen Cadans, de iFixers op de Bondgenotenlaan,... Het zijn slechts enkele plekken waar er gigantische gele eenden omhoog hangen. "Zoals steeds maakten vele kleintjes een groot en in totaal kon 35.000 euro voor de goede doelen verzameld worden. Samen met de opbrengst van andere acties van de Ronde Tafel Leuven konden de Leuvense Tafelaars trots in totaal 60.000 euro overmaken aan Transplantoux, Fonds voor Kind- en Orgaantransplantatie en het project Leuven Warme Stad. Onder het motto 'We're kwack' gaan we er ook dit jaar weer vol tegenaan", zegt notaris Carl Maere, van notariskantoor Mostaert , Maere & Van Elslande, die de actie mee op poten zet.





60.000 euro

"Vanaf nu kan iedereen, voor slechts 5 euro, één van de 15.000 eendjes kopen, die het op zondag 30 september op de Dijle tegen elkaar zullen opnemen in de Engskeskoers. De eenden aankopen kan via de deelnemende handelaars of www.engskeskoers.be. Ook trekken de Tafelaars weer de hele zomer de stad in om de eendjes persoonlijk aan de man/vrouw te brengen. De opbrengst gaat integraal naar de vermelde goede doelen. Maar er zijn ook prijzen te winnen. De eendjes die als eerste over de eindstreep komen, verdienen mooie prijzen, zoals een Volvo XC40, een op maat gemaakte matras, een flatscreen TV, een iPhone of een elektrische fiets", vertelt Maere. Iedereen is welkom vanaf 12 uur in het Engskesdorp aan de Dijleterrassen, waar met een hapje, een drankje en kinderanimatie de koers kan gevolgd worden", geeft Maere nog mee. De organisatie hoopt op een groot succes. Vorig jaar dobberden er maar liefst 15.000 eendjes op de Dijle. Toen won het eendje van Ludwig Timmermans uit Kortenberg. Zijn eendje deed er ongeveer 10 minuten over om van het standbeeld van Paepe Thoon aan de Dijleterrassen naar restaurant El Sombrero te zwemmen. Hij reed weg met een nagelnieuwe Seat Ibiza. "Met meer dan 1.000 bezoekers mochten we spreken van een geslaagde eerste editie", vertelde mede-organisator Bert Janssens toen.