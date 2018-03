Groot succes voor The Empty Shop Leuven 27 maart 2018

Eind februari sloegen Curieus Vlaams-Brabant en Curieus Leuven de handen in elkaar om The Empty Shop Leuven te organiseren ten voordele van vzw De Wissel. "De openingsavond was al goed voor 1.600 euro", aldus Mich De Winter.





"Ook de dagen nadien vond jong en oud de weg naar onze winkel. Die winkel was goed gevuld dankzij de vele donaties van Leuvenaars. Ook vele bekende Leuvenaars schonken ons hun miskopen: Jeroen Meus, Selah Sue, Sieg De Don-cker, Phara de Aguirre.... Stuk voor stuk willen we hen van harte bedanken. Hun gedoneerde kledingstukken gingen vlot over de toonbank."





(BMK)