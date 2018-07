Groene provincielijst klaar 20 juli 2018

De leden van Groen Vlaams-Brabant hebben de kandidaten voor de provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 aangeduid. Eerder werden de lijsttrekkers en de kandidaten op plaatsen 2, 3 en 4 bekendgemaakt. Met heel wat jonge kandidaten en ook ervaren politici heeft Groen naar eigen zeggen alle kwaliteiten in huis om ook de komende zes jaar de toekomst van Vlaams-Brabant mee te bepalen. "We hebben de voorbije zes jaar de basis gelegd voor een klimaatneutrale provincie en hebben ondanks besparingen niet ingeboet op middelen voor meer en betere natuur. Maar het werk is niet af. Vlaams-Brabant heeft nood aan Groen in het bestuur. Wij durven gewaagde, maar doordachte keuzes maken die nodig zijn om de toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen veilig te stellen" , zegt Tie Roefs, lijsttrekker voor het arrondissement Leuven. In het arrondissement Leuven vullen huidig provincieraadslid en voormalig Vlaams parlementslid Ann De Martelaer uit Lubbeek en huidig provincieraadslid en voormalig gedeputeerde Luc Robijns uit Huldenberg de lijst aan op respectievelijk plaats 5 en plaats 15. Huidig fractievoorzitter Stef Boogaerts staat op plaats 2 en Minister van Staat Magda Aelvoet duwt de lijst. (ADPW)