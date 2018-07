Groene provincielijst is rond 18 juli 2018

De leden van Groen Vlaams-Brabant hebben de kandidaten voor de provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 aangeduid. Eerder werden de lijsttrekkers en de kandidaten op plaatsen 2, 3 en 4 al bekend gemaakt.





"We hebben de voorbije maanden hard gewerkt", zegt Tie Roefs, lijsttrekker voor het arrondissement Leuven. "We hebben de voorbije zes jaar de basis gelegd voor een klimaatneutrale provincie en hebben in een context van besparingen niet ingeboet op middelen voor meer en betere natuur. Met deze kandidaten willen we verdergaan op de ingeslagen weg. Vlaams-Brabant heeft net zoals in 2012 nood aan Groen in het bestuur."





In het arrondissement Leuven vullen huidig provincieraadslid en voormalig Vlaams parlementslid Ann De Martelaer uit Lubbeek en huidig provincieraadslid en voormalig gedeputeerde Luc Robijns uit Huldenberg de lijst aan op respectievelijk plaats 5 en plaats 15.





Huidig fractievoorzitter Stef Boogaerts staat op plaats 2 en Minister van Staat Magda Aelvoet duwt de lijst.





Naast de gevestigde waarden staat er ook opmerkelijk veel jong talent op de lijst met onder meer studenten politieke wetenschappen Luka Augustijns (18) en Stefanie De Bock (22) op de 3de plaats. Milieu-ambtenaar Jasper Elsen (27) en student milieu en preventiemanagement Aimen Horch (22) versterken de lijst op plaats 4. (BMK)