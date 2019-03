Groene hart van ‘bomenknuffelaar’ Zeger Debyser (N-VA) bloedt: “Alweer 14 grote kastanjes gekapt op Ruelensvest” Bart Mertens

11 maart 2019

15u30 0 Leuven De stad heeft 14 grote paardenkastanjes gekapt op de Ruelensvest uit veiligheidsoverwegingen. Zeger Debyser van N-VA heeft daar bedenkingen bij, omdat die bomen volgens hem nog niet op de lijst van ‘instabiele’ bomen stonden. “De Ruelensvest ligt me na aan het hart, omdat we zo lang gevochten hebben om toch een deel van de bomen te behouden”, klinkt het.

De Ruelensvest is sinds kort 14 grote paardenkastanjes armer. De stad liet de bomen kappen, omdat ze instabiel zijn geworden door een ziekte. Met andere woorden: de bomen vormen een veiligheidsrisico en de stad wil er alles aan doen om ongevallen te voorkomen. Ter compensatie komen er wel nieuwe bomen op de vest, die er nu maar kaal bij ligt.

We hebben niet enkel jonge bomen nodig voor de C02-reductie, maar ook grote oude bomen Zeger Debyser (N-VA)

De bomenkap op de Ruelensvest leidt tot enige verbazing bij Zeger Debyser (N-VA) die bekend staat als de ‘bomenknuffelaar' van de oppositie. In het verleden pleitte hij ervoor om zoveel mogelijk bomen te redden van de kap en deze nieuwe kap komt voor hem als een verrassing. “Ik had meteen mijn bedenkingen, omdat ik drie weken geleden een lijstje opvroeg van de geplande boomkappingen. Ik kreeg een lijst van ‘instabiele’ bomen en dat zijn er best veel, maar de bomen op de Ruelensvest waren daar niet bij. De vest ligt me na aan het hart omdat we daar lang voor gevochten hebben om toch een deel van de grote bomen te behouden. Het compromis was dat de binnenste rij werd gekapt, maar de buitenste zou blijven staan, maar ook die is nu verdwenen. Ik begrijp dat veiligheid primeert, maar waarom communiceert men daarover dan niet op voorhand? Ik ben wel tevreden dat er nieuwe bomen komen ter vervanging. Toch hebben we niet alleen jonge bomen nodig, maar ook grote oude bomen voor de opname van CO2.”

Zieke bomen

Nog dit: er staan nog ‘boomkappen’ op het programma dit jaar. Dat is onder meer het geval in de IJzerenmolenstraat in Heverlee. Daar worden 15 populieren gekapt, omdat ze geregeld zware takken laten vallen. Het merendeel van de bomen in het Bodartpark blijven behouden.

In de Verloren kost sneuvelt dan weer één robinia, die eveneens takken laat vallen omdat de boom aangetast is door een ziekte. Een paardenkastanje in de De Croylaan in Heverlee ondergaat hetzelfde lot. De boom is al afgestorven. In Wilsele verdwijnt dan weer een olm, een es en een paardenkastanje. De drie bomen zijn ziek en vormen een gevaar voor de bezoekers van park ’t Fort. Verder verdwijnen er ook zieke bomen in de speeltuin aan de Nieuwe Kerkhofdreef, in de Tivolistraat, in de Oude Rondelaan en in de Bankstraat. De stad laat nog weten dat er voor elke gekapte boom een nieuwe boom wordt geplant.