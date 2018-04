Groendienst plaatst gratis nestkastjes voor zwaluwen 06 april 2018

De Leuvense groendienst lanceerde een oproep om gratis nestjes te komen plaatsen onder dakgoten van Leuvenaars in stadsgebieden waar er grote kolonies zwaluwen naar terugtrekken. Zo gebeurde er onlangs een plaatsing van een nestje op de Aarschotsesteenweg in Wilsele. Door de bouw van de nieuwe school daar verdwenen heel wat nestjes. De school heeft geen dakgoot meer en nu zijn we in de omgeving volop nieuwe nestjes aan het plaatsen.





"Zwaluwen hebben het de laatste jaren erg moeilijk om te overleven. Deze mooie broedvogels zijn de laatste jaren sterk in aantal verminderd, deels door veranderingen in de overwinteringsgebieden in Afrika, deels door veranderingen in onze manier van bouwen en wonen. Deze vogels zijn een voorbeeld van typische stadsnatuur en verdienen een steuntje", klinkt het. Meer info op https://www.leuven.be/zwaluw. (ADPW)