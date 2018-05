Groen wil zomerevents zonder wegwerpplastic 29 mei 2018

Groen pleit voor zomerevents met een kleine ecologische voetafdruk, onder meer door wegwerpplastic te vermijden. Herbruikbare bekers zijn het alternatief. "Duizenden Vlamingen namen deel aan Mei Plasticvrij en probeerden het gebruik van wegwerpplastic te vermijden. Waarom ze dat deden is duidelijk: de impact van plastic vervuiling op onze planeet is enorm. Het is dan ook niet de verantwoordelijkheid van de consument alleen", klinkt het bij Groen. "Vele mensen willen plastic vermijden, maar soms is er geen alternatief, denk maar aan festivals. Het kan echter anders, dat bewijst onder meer het Wereldfeest. Daarom stellen we voor dat de stad actie onderneemt om samen met alle partners komaf te maken met wegwerpplastic en herbruikbare bekers in te voeren", meent Lies Corneillie van Groen. (ADPW)