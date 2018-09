Groen wil wilde dieren opvangen 04 september 2018

Oppositiepartij Groen wil een natuurhulpcentrum voor wilde dieren oprichten in Leuven. "De nood is hoog. Met wilde vogels kun je bijvoorbeeld enkel in Malderen terecht. De overige opvanginitiatieven in Vlaams-Brabant zijn te klein en niet uitgerust voor wilde dieren. Ze hebben allemaal te weinig financiële middelen, te weinig vrijwilligers en een verouderde infrastructuur", aldus gedeputeerde Tie Roefs. "Nu het asiel van Aarschot dicht is, dreigt er een serieus tekort. Als centrumstad moet Leuven zijn verantwoordelijkheid nemen." Groen werkt naar eigen zeggen aan een plan voor één natuurhulpcentrum en twee tot vijf grote dierenasielen, verspreid over Vlaams-Brabant. De kleinere opvanginitiatieven kunnen ook blijven bestaan als aanvulling op de grote. (BMK)