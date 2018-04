Groen wil veilige fietsverbinding 13 april 2018

Gemeenteraadsleden Hilde Van Wichelen en Fatiha Dahmani van Groen dringen er bij de stad Leuven op aan om een klein veld aan te kopen in Wijgmaal.





De aankoop zou het stadsbestuur de kans geven om een veilige fietsverbinding vanuit het dorp van Wijgmaal met Wilsele-Putkapel te realiseren. "Dit door een aansluiting te maken achter de voetbalterreinen met het bestaande fietspad aan de Vandernootstraat", klinkt het. Het stukje veld dat nodig is om die verbinding te realiseren, staat op dit moment te koop. Het stadsbestuur mag deze kans niet voorbij laten gaan want momenteel is de Weggevoerdenstraat tussen Wijgmaal en Wilsele-Putkapel een zeer onveilige straat voor fietsers. Er is geen afgebakend fietspad en er is de hele dag door druk verkeer."





"Dorpsbewoners hebben dit probleem al meermaals aangeklaagd. Daarom stellen we voor om via een brugje over de Dijle en een kort stukje fietspad een aansluiting te maken met het fietspad aan de Vandernootstraat. Ook schoolkinderen die vanuit Wijgmaal naar het Montfortcollege rijden, krijgen op deze manier een veilige schoolroute." (BMK)