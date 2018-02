Groen wil niet vergunde parking aan De Smidse weg 13 februari 2018

02u48 0 Leuven Oppositiepartij Groen is er niet over te spreken dat de parking aan De Smidse nog steeds in gebruik is, hoewel ViRiX niet over de juiste vergunning beschikt. "De regels gelden voor iedereen, ook voor grote projectontwikkelaars", zegt kandidaat-burgemeester David Dessers.

Een drietal maanden geleden opende foodhal De Smidse de deuren aan de Sluisstraat, inclusief parking voor klanten en personeel. Geen pareltje van een parking - want lang niet afgewerkt en tijdelijk -, maar wel een parking. Oppositiepartij Groen kwam al snel tot de ontdekking dat ontwikkelaar ViRiX niet over de juiste vergunning beschikte voor een parking en vroeg in de gemeenteraad om actie te ondernemen. Ondertussen zijn we enkele maanden verder en is de parking nog steeds in gebruik, tot grote ontgoocheling van kandidaat-burgemeester David Dessers (Groen). "Het stadsbestuur kondigde destijds aan dat de parking zou moeten sluiten omdat er geen vergunning was, maar helaas is de parking nog steeds open", klinkt het. "Men is er blijkbaar niet in geslaagd om ViRiX te overtuigen om de parking ongedaan te maken. Alle Leuvenaars en ook alle Leuvense handelaars moeten zich aan de regels houden. Behalve een grote ontwikkelaar zoals ViRiX blijkbaar. Die mag voor de deur een parking inrichten zonder vergunning. Is dit een illustratie van wie echt de baas is in onze stad? Ik vraag actie!"





Schepen van Ruimtelijke Ordening Carl Devlies (CD&V) stelt dat er wel degelijk actie werd ondernomen. "Er is een ingebrekestelling verstuurd en daarop is een correspondentie ontstaan met ViRiX over de kwestie", zegt de kandidaat-burgemeester voor CD&V. "Er wordt gehandeld zoals bij elke andere vergelijkbare bouwovertreding. Je kan dus niet stellen dat de zaak ongemoeid is gelaten en de administratie moet de procedure volgen zoals die is voorgeschreven." (BMK)