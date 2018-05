Groen wil meer...groen 17 mei 2018

02u26 0

Meer groen en minder steen in de publieke ruimte als antwoord op de klimaatverandering. Dat is de stelling van oppositiepartij Groen in Leuven. "We roepen het stadsbestuur op om een strategie van ontharding uit te werken en dat samen met burgers en organisaties. Dat kan misschien wel in het kader van de projecten van Kom op voor je wijk. Er is nu een uitgelezen kans om zo'n beleid te versnellen via de Actie Perforatie", zegt kandidaat-burgemeester David Dessers. Aquafin schrijft in het kader van die campagne een speciale wedstrijd uit. Een winnend project kan 100.000 euro krijgen. "We stellen voor dat de stad zelf bekijkt welke projecten mogelijk zijn en oproept om mee voorstellen in te dienen. Er is tijd tot eind oktober. Het zou jammer zijn als Leuven de kans op zo'n steunbedrag laat liggen", besluit Dessers. (BMK)