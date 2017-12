Groen wil dat stad lid wordt van de statiegeldalliantie 02u27 0

Steeds meer organisaties en lokale besturen worden lid van de statiegeldalliantie. "Leuven kan niet achterblijven", vindt Groen. "Er was de voorbije weken erg veel aandacht voor statiegeld. Alleen structurele oplossingen kunnen echt iets doen aan de groeiende hoop zwerfafval. Statiegeld op alle plastic drankflessen en blikjes is wat ons betreft de weg die we moeten inslaan.





De Statiegeldalliantie is er op korte tijd in geslaagd om heel wat organisaties en lokale besturen te overtuigen om hun steun uit te spreken voor een statiegeldsysteem voor drankverpakkingen. (ADPW)