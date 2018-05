Groen vraagt sanering vervuilde Dijlemeander 17 mei 2018

De Dijlemeander naast het Lijnloperspad vlak bij het station van Wijgmaal ligt er vandaag verwaarloosd bij. De stad kocht het natuurgebied in 2000 aan, maar sindsdien is er weinig mee gebeurd. Nu blijkt dat het gebied sterk vervuild is. Groen Leuven vraagt een sanering.





"Na onderzoek blijken zowel de Dijlemeander als delen van het gebied zelf sterk vervuild te zijn", klinkt het bij Groen. Zij vragen dat Leuven het nodige doet om tot een snelle sanering te komen. "Regionaal Landschap Dijleland deed een onderzoek en heeft een voorstel tot sanering uitgewerkt. Ook natuureducatief zou er voor de scholen in de omgeving een mooi aanbod kunnen worden uitgewerkt", klinkt het bij Groen.





Hilde Van Wichelen, gemeenteraadslid voor de partij, roept de stad op om het voorstel tot beheersplan van het Regionaal Landschap uit te voeren. "Zij zouden moeten zorgen voor maaibeurten, aanleggen van houtwallen, onderhoud van poelen, knotten van bomen, en ga zo maar door", zegt Van Wichelen. "Daarnaast moeten er na analyse van de vervuiling afspraken gemaakt worden tussen het stadsbestuur en de Vlaamse overheid over de sanering van de grond. Het stadsbestuur zou ook moeten zorgen voor een betere ontsluiting van het gebied voor wandelaars en voor een natuureducatieve uitbouw van het gebied." (ADPW)