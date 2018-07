Groen vraagt ruimte voor dansvereniging in Wilsele-Putkapel 13 juli 2018

Leuven De danszaal in de nieuwe Sportoase in Wilsele mag niet gebruikt worden door een lokale dansschool en yogavereniging. Groen vraagt dat de stad een rol speelt om tot een aanvaardbare oplossing te komen.

"Met het verdwijnen van het oude zwembad en de komst van een nieuwe Sportoase aan de Aarschotsesteenweg in Wilsele is niet iedereen gelukkig. Naast een zwembad en een basketzaal komt er ook een spiksplinternieuwe danszaal, maar die kan voorlopig niet gebruikt worden door de lokale dansschool Pump 'n Dance, noch door RV Energy (yoga en BBB). Volgens het stadsbestuur kon dit niet anders en is het Sportoase die beslist wat er met de danszaal gebeurt", klinkt het bij Groen.





Niet de juiste keuze

"De overeenkomst tussen de stad en Sportoase voorziet dat de stad gebruik kan maken van verschillende ruimtes in het nieuwe gebouw, maar niet van de danszaal. Dat lijkt ons een duidelijke tekortkoming. Als de stad de juiste faciliteiten voorziet voor andere sportclubs, is het logisch dat ze dat ook doet voor de dansschool van Wilsele-Putkapel. In dit geval was zo'n publiek-private samenwerking niet de juiste keuze omdat het ons onvoldoende zeggenschap geeft over de infrastructuur", zegt gemeenteraadslid Thomas Van Oppens.





"Dansschool Pump 'n Dance is al bijna 20 jaar actief in onze buurt. Het is de plek waar de kinderen uit de verschillende scholen elkaar leren kennen. Het stadsbestuur vroeg hen wel om op te treden tijdens de eerstesteenlegging, maar zelf mogen ze geen gebruik maken van de nieuwe danszaal. Dat is bespottelijk", meent Sabine Vandenplas van Groen.





(ADPW)