Groen voor R. De Somerplein op komst PLANTEN EN BOMEN LATEN NU AL TWEE MAANDEN OP ZICH WACHTEN BART MERTENS

03 september 2018

02u37 0 Leuven Het R. De Somerplein ligt er nog steeds bij als een grijze vlakte. Nochtans zou het plein tegen de zomer worden vergroend met plantenbakken en bomen, maar die deadline werd niet gehaald. "Er is vertraging maar tegen 7 oktober moet en zal het in orde zijn", zegt schepen Dirk Robbeets (sp.a).

In een interview liet burgemeester Louis Tobback zich in oktober 2017 ontvallen dat het stadsbestuur niet de beste keuze heeft gemaakt voor de vernieuwing van het R. De Somerplein. Meer zelfs, Louis Tobback omschreef het vernieuwde plein als de enige beleidsdaad die hij echt betreurt in zijn 24-jarige carrière als burgemeester en wel met de volgende woorden: "We hadden voor een ander ontwerp moeten gaan maar het zal beteren, want het plein krijgt een groenere inkleding. Chirurgen begraven hun mislukkingen, architecten zetten er klimop tegen."





Niet veel later volgde inderdaad een mededeling van schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (sp.a) en schepen van Openbaar Groen Myriam Fannes (sp.a) dat het plein tegen zomer een groenere invulling zou krijgen. "Voor veel Leuvenaars was het vernieuwde plein niet groen genoeg. Daarom gaan we het plein grondig vergroenen, in overleg met de omliggende horeca en handel. Tegen de zomer zou de aanleg klaar moeten zijn", klonk het.





Twee maanden vertraging

De Leuvenaars en de handelaars van het R. De Somerplein onthaalden die boodschap op applaus, maar ondertussen wachten ze nog steeds. Het project, met een ontwerp van het reeds bekroonde ontwerpbureau Pauwels, heeft al twee maanden vertraging en het ziet er niet naar uit dat er veel beweegt op het plein.





Schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (sp.a) geeft toe dat het project ernstige vertraging heeft opgelopen. "We hebben te maken gehad met extreme temperaturen in de maand juli en toen was nieuw groen planten uiteraard verre van ideaal", klinkt het. "Dat wil echter niet zeggen dat de groene invulling van het plein op de lange baan is geschoven. De aannemer heeft me beloofd dat de planten en de bomen uiterlijk op 7 oktober op het plein zullen staan. We blijven er als stadsbestuur bij dat groen een grote meerwaarde is voor het R. De Somerplein. Aan de zijkanten van de grote trappen aan de kant van de Standaard Boekhandel komen grote plantenbakken die van boven tot beneden lopen. Aan de andere kant van het plein komt een nog grotere groenpartij in vier niveaus. Tussen de Grote Markt en de Tiensestraat komen dan weer drie nieuwe bomen als een spiegelbeeld voor de bomen die al aan de overzijde staan. We voorzien tot slot ook nog extra zitbanken en bijkomend groen aan de gevels."