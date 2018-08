Groen voert actie voor veiliger fietspad 01 augustus 2018

02u32 0 Leuven Oppositiepartij Groen heeft gisteren actie gevoerd voor een veilig fietspad aan de Sint-Jansbergsesteenweg. "Aan beide zijden van de steenweg", voegen kandidaten Ann Li en Wouter Florizoone eraan toe.

Groen heeft enkele voorstellen voor een beter Egenhoven waaronder een veiliger fietspad aan beide zijden van de Sint-Jansbergsesteenweg. Kandidaat Wouter Florizoone: "De Sint-Jansbergsesteenweg (N253) is een drukke doorgangsweg voor het verkeer uit Overijse en Huldenberg richting Leuven. Trek het fietspad langs weerszijden over de volledige lengte door tot aan de Groeneweg in Terbank en voorzie extra zebrapaden zodat de Egenhovenaren vlot en veilig kunnen fietsen én oversteken. Op dit moment is er bijvoorbeeld geen volwaardige fietsoversteekplaats aan de Boudewijnlaan."





De oppositiepartij heeft nog meer ideeën voor Egenhoven. "Er is in Egenhoven geen ruimte voor ontmoeting. Zo komen de senioren samen in de Dorpskroeg bij gebrek aan een andere locatie. Om een echt gevoel van verbondenheid te creëren, heb je plaatsen nodig waar mensen elkaar beter kunnen leren kennen", zegt kandidate Ann Li. Uit een rondvraag bij een vijftigtal gezinnen kwamen nog twee andere prioriteiten bovendrijven. "Iets wat we geregeld hebben gehoord, is dat de buurt terug een buurtsuperette wil, zeker nu bakker Lenseclaes al een tijdje dicht is. Vanuit Groen Leuven willen we dat de stad een startpremie voorziet zodat een handelaar zich zonder zorgen kan vestigen. Een laatste aandachtspunt zijn de oude scoutslokalen. Een grondige renovatie of een verhuizing naar een nieuwe locatie dringt zich op", besluiten Ann Li en Wouter Florizoone. (BMK)