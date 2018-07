Groen pleit voor systeem om herbruikbare flessen op locatie te vullen 12 juli 2018

02u48 1 Leuven Groen stelt voor om het gebruik van kraantjeswater actief te ondersteunen, onder meer door een systeem dat in kaart brengt waar je je herbruikbare fles kunt vullen.

"Het zijn warme dagen. Om uitdroging te vermijden, is het belangrijk dat iedereen veel water drinkt, vooral kinderen en ouderen. Het is heerlijk om een terrasje te doen en lekker bij te praten met vrienden, maar tussendoor wil je ook gewoon water kunnen drinken. Om de enorme plasticberg te verkleinen, kiezen we best met z'n allen voor kraantjeswater. Want kraantjeswater is lekker en gezond. Meer en meer mensen zijn hiervan overtuigd, en gebruiken een herbruikbare fles om te vullen met kraantjeswater", zegt voorzitter Jan Mertens. Groen heeft al verschillende voorstellen gedaan in de gemeenteraad om het gebruik van kraanwater te promoten "We zijn blij te merken dat men eindelijk in het stadskantoor stap voor stap begint over te stappen op kraantjeswater, geserveerd in mooie glazen hervulflessen. We dringen ook al jaren aan op duurzame zomerevents zonder wegwerpplastic, zoals Lies Corneillie onlangs nog opnieuw voorstelde in de gemeenteraad", vertelt Mertens. (ADPW)