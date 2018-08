Groen pleit voor superflitser 29 augustus 2018

02u23 0 Leuven De zone 30 is al een hele tijd van toepassing in het centrum van Leuven en op andere locaties in de deelgemeenten. Er gaan steeds meer stemmen op om het aantal locaties nog op te drijven in de toekomst maar oppositiepartij Groen vraagt in de eerste plaats meer aandacht voor controles in de bestaande zone 30.

"Zonder handhaving is een zone 30 niets waard", aldus Lies Corneillie, de nummer twee van Groen. "Een zone 30 invoeren betekent immers niet dat bestuurders zich automatisch houden aan 30 km/u. We hebben bijvoorbeeld weet van snelheden tot 70 km/u in de Brusselsestraat. Een ander voorbeeld is de Keibergstraat waar slechts de helft van de automobilisten zich aan de 30 km/u houdt. Snelheid kan een wereld van verschil betekenen bij een aanrijding. Bij 50 km/u is de overlevingskans slechts 55%, bij 30 km/u is dat al 95%. Groen pleit voor meer signalisatie en afremmende elementen in het straatbeeld. Daarnaast is ook een uitbreiding van het aantal snelheidscontroles in de zone 30 nodig, eventueel met aangepaste apparatuur zoals trajectcontrole of een superflitser." (BMK)