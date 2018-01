Groen pleit voor faire campagne 02u30 0 Foto Vertommen David Dessers van Groen. Leuven Oppositiepartij dringt aan op een strijdvaardige maar faire campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Dat lieten David Dessers en Lies Corneillie optekenen op de nieuwjaarsreceptie van de partij in Hal 5 in Kessel-Lo.

Nu het nieuwe jaar van start is gegaan, zal de verkiezingskoorts niet lang op zich laten wachten. Zonder enige twijfel worden de verkiezingen het gespreksonderwerp bij uitstek op de vele nieuwjaarsrecepties. Ook bij Groen kwam het thema gisteren aan bod op de nieuwjaarsdrink van de partij in Hal 5 in Kessel-Lo. Lijstrekkersduo Lies Corneillie en David Dessers lieten optekenen dat ze met veel enthousiasme gaan voor een progressief Leuven met ambities om deel uit te maken van de coalitie. "Groen trekt naar de kiezer met een echt progressief verhaal. Wij willen van Leuven een milieuvriendelijke stad maken die echt durft te kiezen voor klimaatneutraliteit. We schrijven ons verhaal niet alleen want de Leuvenaar verdient echte inspraak in het beleid. Wie verandering wil in Leuven moet voor Groen kiezen. Met de huidige meerderheid zullen we enkel meer van hetzelfde krijgen in de toekomst", klonk het. Groen wil dus mee besturen in de nieuwe coalitie maar is de oppositiepartij bereid om dat met elke partij te doen? "We sluiten op Vlaams Belang na niemand uit. Groen is bereid om met iedereen te praten maar een mogelijke coalitiepartner moet wel openstaan voor ons progressief programma. Ik hoop vooral op een faire campagne. In de politiek zien we de laatste tijd helaas al te vaak moddergevechten. Groen zal daar niet aan deelnemen en we hopen dat ook de andere Leuvense partijen bewust kiezen voor een strijdvaardige maar faire campagne", besluit David Dessers. (BMK)