Groen opent campagnehuis in Leuven Bart Mertens

28 februari 2019

19u00 0 Leuven Groen is helemaal klaar voor de verkiezingscampagne. Dat bleek zopas uit het enthousiasme waarmee het campagnehuis in Leuven werd geopend door de lijsttrekkers.

Afgelopen weekend trapte Groen de nationale campagne af voor de verkiezingen van 26 mei. De lijsttrekkers maken een ecologische elektrische bustournee door Vlaanderen en zopas stond Leuven op het programma. De lijsttrekkers kwamen in de studentenstad het provinciaal campagnehuis in de Bondgenotenlaan openen en trapten meteen ook de deur-aan-deur-campagne af. “We gaan heel intensief campagne voeren voor de komende verkiezingen. Samen met onze kandidaten en duizenden vrijwilligers zullen we iedereen proberen te overtuigen van het groene verhaal dat meer dan ooit nodig is zoals ook blijkt uit het protest van duizenden jongeren die week na week op de straat komen voor een strenger klimaatbeleid”, aldus Europees lijsttrekker Petra De Sutter, federaal lijsttrekker Jessika Soors en Vlaams lijsttrekker An Moerenhout.