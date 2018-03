Groen: "Ook bij sneeuwval veilig fietsen" 10 maart 2018

Oppositiepartij Groen pleit ervoor dat fietspaden snel geruimd worden bij sneeuwval. De partij doet die oproep na de recente winterprik. "Bij extreme weersomstandigheden zijn zwakke weggebruikers dubbel zo kwetsbaar. De stad doet al inspanningen om fietspaden te ruimen maar de fietspaden onder Vlaamse bevoegdheid blijven een groot probleem", zeggen Wouter Florizoone en Fatiha Dahmani. "Als fietser heb je niet veel aan discussies over bevoegdheidsverdelingen tussen lokale en Vlaamse overheid. Je wilt gewoon veilig en vlot kunnen fietsen. Dit is een structureel probleem. We stelden vorig jaar in de commissie al voor dat de stadsdiensten het sneeuwruimen op die Vlaamse fietspaden zouden overnemen, tegen een vergoeding uiteraard. Dat voorstel willen we nu herhalen." Vlaams parlementslid An Moerenhout (Groen) zal over dit voorstel in het parlement een vraag voorleggen aan de Vlaamse regering.





