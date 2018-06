Groen: "Nachtwinkel is onderneming zoals elke andere" DALENDE TREND IN AANTAL: VAN 28 IN 2012 NAAR 24 IN 2018 BART MERTENS

12 juni 2018

02u27 40 Leuven Oppositiepartij Groen pleit voor een zachter beleid voor nachtwinkels in Leuven. Volgens Wouter Florizoone van Groen is er momenteel een eenzijdig negatief beleid dat de nachtwinkels reduceert tot 'imagoverlagende' winkels.

Allereerst de cijfers. Momenteel telt Leuven 16 nachtwinkels terwijl Heverlee afklokt op vier zaken, gevolgd door Kessel-Lo met drie nachtwinkels. Deelgemeente Wilsele telt er slechts eentje en wie in Wijgmaal op zoek gaat naar een nachtwinkel is eraan voor de moeite. "We komen van 28 nachtwinkels in 2012 en tellen er momenteel 24", zegt schepen van Handel Erik Vanderheiden (CD&V). Die dalende trend is wellicht grotendeels te verklaren door de verplichte extra vergunning en de jaarlijkse bijkomende taks. Oppositiepartij Groen stelt het huidige beleid voor nachtwinkels openlijk in vraag en omschrijft de aanpak zelfs als "eenzijdig negatief". Wouter Florizoone pleit ervoor om de uitbaters van nachtwinkels te behandelen zoals alle andere ondernemers. "Nachtwinkels bieden een economische meerwaarde en hebben zelfs een ongebruikt potentieel als buurtwinkels met een belangrijke sociale functie. Groen Leuven distantieert zich van het eenzijdig negatieve beleid dat deze ondernemers wil reduceren tot 'imagoverlagende winkels'. Daarom willen we focussen op meer samenwerking, inclusie, opvolging en nivellering qua regels. Het is niet de bedoeling dat een nachtwinkel evolueert tot een echt café maar we moeten zeker ook geen strijd voeren tegen de uitbaters."





Concurrentie voorkomen

Blijft de vraag: wat vinden de andere partijen van het 'zachtere' standpunt van Groen? Carl Devlies (CD&V): "De wildgroei is onder controle, net dankzij het huidige beleid. We moeten absoluut voorkomen dat nachtwinkels echte concurrenten worden van horecazaken en winkels." Mohamed Ridouani (sp.a) sluit zich aan bij dat standpunt. "Een goede spreiding is belangrijk. We moeten ook aandacht hebben voor de problematiek rond het uitgaanscentrum, waar (sterke) drank uit nachtwinkels concurreert met de horecazaken." Ook Lorin Parys (N-VA) vindt de huidige aanpak fair. "Laat ons eerlijk zijn...een sociale functie hebben nachtwinkels niet maar ze beantwoorden wel aan een vraag. De 1.500 euro jaarlijkse belasting en de 6.000 euro startbelasting vind ik fair omdat nachtwinkels vaak overlast veroorzaken", klinkt het. Rik Daems (Open Vld) laat dan weer optekenen dat uitbaters van nachtwinkels geen "gratuite zondebokken" mogen worden. "Maar regels zijn er wel om gevolgd te worden en in die zin moeten eventuele problemen inzake alcoholverbruik en/of verkoop aangepakt worden. Het zou goed zijn als de stad actie onderneemt om de uitbaters beter te begeleiden."