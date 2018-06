Groen: "Meer veiligheid voor voetgangers" 20 juni 2018

Groen stelt voor dat er een positieve sensibiliseringscampagne komt om alle weggebruikers ervan te overtuigen zich respectvol te gedragen tegenover voetgangers. Veel voetgangers ervaren het toenemende fietsverkeer immers als een potentieel conflict. Gemeenteraadslid Marleen Demuynck: "Auto's, bussen en fietsen bewegen zich naast voetgangers door de stad. Voor een aantal voetgangers is het niet altijd eenvoudig om te wennen aan de soms complexe bewegingen van de diverse vervoermiddelen. En een aantal weggebruikers gedraagt zich ook wel eens roekeloos, onder meer door onaangepaste snelheid in smalle of drukke straten. De soms erg smalle straten en stoepen, winkelstraten en talrijke evenementen zoals markten en feestelijkheden vragen van alle weggebruikers het nodige begrip voor elkaar. Het bestuur zette al heel wat stappen maar Groen dringt nu aan op een campagne om de weggebruikers op een positieve manier te leren omgaan met de omstandigheden. Zo kunnen voetgangers zich ook altijd veilig voelen in het Leuvense verkeer." (BMK)