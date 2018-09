Groen Leuven wijst kinderen de veilige weg 05 september 2018

02u26 0 Leuven In heel Vlaanderen organiseerde Groen gisteren op gevaarlijke kruispunten op weg naar school een 'fietsescorte' door ouders en kinderen de weg te wijzen met groene signalisatieborden. Hiermee wil de partij de aandacht vestigen op de fietsonveiligheid en het groeiende onveiligheidsgevoel bij kinderen.

"Kinderen die zich zelfstandig kunnen verplaatsen, bijvoorbeeld van en naar school, zijn gelukkiger. Dat blijkt uit onderzoek. We willen de kinderen in Leuven ook dat geluk geven maar daarvoor moet de hele route van voordeur tot schoolpoort veilig zijn. Daar knelt het schoentje. Ons verkeer is totaal niet afgestemd op een 8-jarige fietser met het vele sluipverkeer, geparkeerde wagens en vrachtverkeer", zegt Lies Corneillie, plaats twee op de lijst van Groen.





Het gevolg is dat 2 op 3 kinderen naar school worden gebracht met de wagen terwijl ze in de helft van de gevallen op minder dan drie kilometer afstand wonen...





"We moeten het roer radicaal omgooien om deze vicieuze cirkel te doorbreken", aldus Wouter Florizoone, nummer zeven op de lijst van Groen.





"In Leuven zijn de knelpunten voor schoolomgevingen en drukke schoolfietsroutes in kaart gebracht via het Octopusplan. Dan gaat het onder meer over de Tervuursesteenweg, de Brusselsestraat en de Heidebergstraat. Het is belangrijk om prioritair werk te maken van structurele oplossingen. Deze vereisen maatwerk. Zo realiseerde basisschool Paridaens destijds met succes de allereerste Octopusstraat of schoolstraat na breed overleg. Groen zal dan ook de hele maand september nog actie voeren aan gevaarlijke punten op belangrijke schoolfietsroutes in Leuven." (BMK)