Groen Leuven bevraagt deelgemeenten 18 juli 2018

Groen Leuven is per step de gemeentegrens afgereden om de inwoners naar hun mening te vragen. Volgens gemeenteraadslid Toon Toelen gaan politici vaak huis-aan-huis in dichtbevolkte wijken maar slaan ze de woonkernen aan de rand van de stad al te vaak over. "Wij wilden ook de mening van die mensen kennen", aldus Toon Toelen van Groen Leuven. "We spraken met de mensen over onze groene ideeën voor de deelgemeenten zoals mobiele stadskantoren, mobiliteitsplannen en de wijkbudgetten."





Ook afscheidnemend gemeenteraadslid Hilde Van Wichelen uit deelgemeente Wijgmaal benadrukt het belang van meer aandacht voor de eigenheid van de Leuvense deelgemeenten.





"Wijgmaal voelt voor velen aan als een dorp in de stad. Je moet de samenleving hier op een andere manier benaderen dan in het centrum van Leuven", klinkt het.





(BMK)