Groen en Open Vld lokken BV's om in Leuvense op kieslijst te staan

02u39 0 Leuven Bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober zullen er opnieuw een heleboel bekende Vlamingen op de kieslijsten staan. Uit een onderzoek van Het Laatste Nieuws blijkt dat er op dit moment - niet alle lijsten zijn al volledig ingevuld of bekend - 67 bv's opkomen.

In en rond Leuven is dat niet anders. Deze week maakte Groen Huldenberg bekend dat Lea Van Hoeymissen (65) de twaalfde plaats krijgt op hun lijst.





"Als medewerker van de VRT-nieuwsdienst kon ik uiteraard moeilijk kleur kiezen", zegt Van Hoeymissen, gepensioneerde VRT-journaliste en ex-presentatrice van Vlaanderen Vakantieland. "Ik werd door een vriendin aangespoord om aan te sluiten bij deze toffe groep. Ze wist dat ik deze visie al even steunde, zeker op lokaal vlak sta ik achter hun groene accenten."





"Ik sta in principe op een onverkiesbare plaats en bekijk mezelf niet als stemmenkanon. Stel dat ik echter wel verkozen raak, dan zal ik mijn ambt met hart en ziel vervullen. Ik denk en vergader graag mee en help waar mogelijk. Ik vind het belangrijk dat men zich engageert in plaats van langs de zijlijn kritiek te spuien", aldus Van Hoeymissen.





Van gravin tot Carmen

Lea Van Hoeymissen is niet de enige die hoopt dat er in oktober een bolletje achter haar naam gekleurd zal worden. In de ruime regio rond Leuven blijken vooral Groen en Open Vld 'populair' bij bv's.





Open Vld gooit gravin en fotomodel Katia della Faille (Huldenberg) en styliste en mediafiguur Lien Degol (Leuven) in de strijd. Groen doet het naast Lea Van Hoeymissen in Huldenberg ook nog met actrice Loes 'Carmen' Van den Heuvel (Keerbergen) en woordvoerder en directeur bij Oxfam - Magasins du Monde Sophie Tack (Huldenberg). (SVDL)