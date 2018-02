Groen en N-VA bundelen krachten: "Geef alternatief Borstelstraat kans" 24 februari 2018

Opmerkelijke wending in het veelbesproken dossier van de Borstelstraat, en de verkeersoverlast na invoering van eenrichtingsverkeer. Oppositiepartijen Groen en N-VA bundelen de krachten en vragen het bestuur om het alternatieve voorstel van de eigen stadsdiensten een kans te geven.

Buurtcomité KorBeo blijft aandringen op snelle actie in het dossier van de Borstelstraat. Daar werd een tijdje geleden eenrichtingsverkeer ingevoerd, met als gevolg een verdriedubbeling van de verkeersdrukte in omliggende straten zoals de Kortrijksestraat en de Beosierlaan. De buurtbewoners pleegden overleg met zowel sp.a als CD&V - weliswaar elk apart - maar vrezen dat bijkomende tellingen en een vergelijkende studie de vooruitgang in het dossier alleen maar zal tegenhouden. Volgens die buurtbewoners werd er nochtans een alternatief uitgewerkt door de stadsdiensten, nota bene op vraag van meerderheidspartijen CD&V en sp.a. Maar de invoering van dat plan wordt voorlopig op de lange baan geschoven. Ondertussen sluiten Griet Valgaeren (N-VA) en David Dessers (Groen) aan bij de vraag om dat alternatieve verkeersplan snel een kans te geven.





Wat houdt het in?

"Dat voorstel houdt in dat er in de hele Borstelstraat eenrichtingsverkeer ingevoerd zou worden, en dat het kruispunt met het Heuvelhofpark aangepast wordt", aldus Valgaeren en Dessers. "In de Pastoor Eeckelaerslaan zou dan verkeer in beide richtingen toegelaten worden, terwijl de Kortrijksestraat deels eenrichtingsverkeer zou krijgen - tussen Borstelstraat en Pastoor Eeckelaerslaan. De Vlierbeeklaan zou tussen het Gemeenteplein en de Frans Nackaertsstraat eveneens een eenrichtingsstraat worden. Tot slot zouden de paaltjes aan het Gemeenteplein verdwijnen."





De gelegenheidsalliantie van Groen en N-VA pleit er nu voor om dat voorstel snel een testperiode te geven. "Geef het twee maanden en evalueer dan. Als de conclusie positief is, kan het volgende college een evenwichtig plan uitwerken voor de hele buurt, zodat de problemen niet van de ene naar de andere straat verplaatst wordt", besluiten Dessers en Valgaeren. (BMK)