Groen denkt aan lage-emissiezone "CIRCULATIEPLAN GEEN GARANTIE OP DALING LUCHTVERVUILING"

Leuven Groen vraagt het Leuvense stadsbestuur om de haalbaarheid van een lage-emissiezone (LEZ) te onderzoeken. De oppositiepartij is na de alarmerende cijfers van de Vlaamse overheid over de luchtvervuiling immers niet overtuigd dat het circulatieplan een garantie is op de daling van de vervuiling. "Als wagens alleen anders rijden, is er enkel een verschuiving", zegt gemeenteraadslid Fatiha Dahmani.

Het is in Leuven tijd voor een grondige aanpak inzake luchtvervuiling. Dat zeggen Fatiha Dahmani en Marleen Demuynck van oppositiepartij Groen. De gemeenteraadsleden doen die uitspraak naar aanleiding van recentelijk door de Vlaamse overheid gepubliceerde kaarten over de luchtkwaliteit in de Vlaamse steden. Leuven doet het in dat onderzoek niet bijzonder goed, met een overschrijding van de Europese grenswaarde van 40 miligram per kubieke meter op meerdere belangrijke verkeersassen. Opmerkelijk gegeven: tot op heden bleek uit eerder onderzoek dat Leuven zich nog in de zogenaamde 'veilige zone' bevond, maar dat blijkt dus niet het geval. Het alarmerende nieuws lijkt een bijkomend argument voor het veelbesproken circulatieplan dat eind 2016 werd ingevoerd maar Groen ziet vooral een bijkomende uitdaging.





Ook N-VA voorstander

"Het is tijd voor een meer ambitieus beleid", aldus Dahmani en Demuynck. "De resultaten van de metingen zijn vergelijkbaar met andere steden en de oorzaken zijn dezelfde. Voor stikstofdioxide moeten we kijken naar het nog steeds grote aantal dieselvoertuigen. We moeten nog wachten op de concrete detailmetingen die in de stad worden uitgevoerd door burgers, maar we kunnen nu al zeggen dat een circulatieplan op zich geen garantie biedt op een voldoende sterke daling van de luchtvervuiling. En als er grote nieuwe parkeergarages bij zouden komen, trek je nog meer auto's aan."





Lees: Groen ziet wel wat in een LEZ in Leuven en hangt daarmee de wagon aan bij oppositiepartij N-VA, die eerder al pleitte voor het weren van de meest vervuilende dieselwagens in het centrum van de stad. Fractieleider Zeger Debyser (N-VA) ziet in een LEZ minstens voor een deel een alternatief in het huidige circulatieplan. Groen gaat echter verder en zegt niet per definitie neen tegen een combinatie van beiden.





"We vragen dat de stad de optie minstens onderzoekt", zegt Dahmani.





"Afwachten tot het probleem zichzelf oplost, heeft geen enkele zin. En erop rekenen dat de hogere overheden alles in onze plaats doen, duidt ook op te weinig ambitie. We zullen vaker moeten overschakelen op de fiets of te voet gaan, én inzetten op openbaar vervoer, natuurlijk"





Verwarrend

Schepen Carl Devlies, één van de geestelijke vaders van het Leuvense circulatieplan, is alvast geen voorstander van een LEZ. "Dat moet je minstens op Vlaams niveau, maar idealiter zelfs op Europees niveau, regelen", klinkt het.





"Anders krijg je andere normen in verschillende steden en dat is heel verwarrend voor bestuurders. Dat het circulatieplan enkel een verschuiving zou veroorzaken, betwist ik. Sinds de invoering van het nieuwe verkeersplan, is het aantal fietsers opmerkelijk toegenomen en veel autobestuurders hebben ook het openbaar vervoer ontdekt. Tot slot wil ik benadrukken dat een bijkomende parking in het centrum, de Bruulparking dus, net als doel heeft om zoekverkeer in die wijk te voorkomen."