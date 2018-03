Greenpeace pleit voor minder en beter vlees 14 maart 2018

02u26 0 Leuven Greenpeace voerde gisteren actie op het Martelarenplein in Leuven. De organisatie deed dat met een opvallend grote vleesverpakking van wel twee meter groot. Bedoeling was om voorbijgangers attent te maken op de problemen die onze vleesconsumptie veroorzaakt, met het meest recente schandaal bij Veviba als concreet voorbeeld.

"De impact van onze vleesconsumptie valt niet meer te negeren. Voor onze gezondheid, voor het klimaat en eigenlijk voor de hele planeet moeten we kiezen voor minder en beter vlees. Greenpeace hekelt ook de sociale wantoestanden in de vleessector. Om een gevaarlijke klimaatverandering te vermijden, moeten we onze vleesconsumptie halveren tegen 2050. Zo beschermen we ook onze gezondheid want momenteel houdt amper 1 op de 10 Belgen zijn vleesverbruik binnen de aanbevolen limieten. Zelf beslissen wat er op ons bord belandt, blijft één van de krachtigste wapens die we hebben in de strijd tegen klimaatverandering en milieuvernietiging", aldus Tobias Pans van Greenpeace Leuven. (BMK)