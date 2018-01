Greenpeace niet opgezet met burgemeester Tobback 02u26 0 Leuven Burgemeester Louis Tobback reageerde volgens Greenpeace Leuven gepikeerd op een ludieke actie van hen. Hij verweet de actievoerders om de naam van Greenpeace te misbruiken voor een 'politieke' actie.

De actievoerders protesteerden tegen de bouw van een nieuwe ondergrondse parking in het stadscentrum. Joeri Thijs, woordvoerder van Greenpeace, reageert: "Wij zijn blij te horen dat Tobback een fan van Greenpeace is. Maar lokale actievoerders van Greenpeace 'misbruiken' onze naam helemaal niet, noch doen zij aan politiek. Zij voeren campagne voor lokale verandering die bijdraagt aan de globale doelstellingen die onze organisatie al decennia lang nastreeft: gezonde lucht, minder CO2-uitstoot en leefbare steden als de bouwsteen van een koolstofarme samenleving." Tobias Pans van Greenpeace Leuven voegt toe: "Wij verwachten van een stad als Leuven een vooruitziend beleid op maat van mensen en kinderen in plaats van auto's. Een nieuwe ondergrondse parking is zo jaren '90, en zal nog decennia lang vervuilende auto's zoals dieselwagens naar de binnenstad lokken. De randparkings daarentegen worden onderbenut. Wij zijn, samen met het burgercollectief de Bruul Brult, vragende partij om dat met de burgemeester meer in detail en in alle sereniteit te bespreken." (ADPW)