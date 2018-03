Green Key Awards uitgereikt in Martin's Klooster 10 maart 2018

Martin's Klooster in Leuven was niet toevallig de duurzame toplocatie waar zopas de Green Key Awards werden uitgereikt. Goodplanet Belgium en Toerisme Vlaanderen willen in samenwerking met Horeca Vlaanderen duurzame logies, attracties en vergaderlocaties in de kijker zetten. Dit jaar kwamen daar ook nog de ecologisch bewuste restaurants bij. Martin's Klooster in Leuven werd uitgekozen als locatie voor de prijsuitreiking omwille van de CO2-neutrale seminaries en verblijven die er worden aangeboden. In totaal mochten tien nieuwe laureaten het duurzame label in ontvangst nemen. Met bijna 130 locaties is Green Key nu de grootste familie van toeristische labels in Vlaanderen.





