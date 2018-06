Gratis prentenboek voor 285 Leuvense kinderen 28 juni 2018

02u54 0

Meer dan duizend boekhandels in Nederland en Vlaanderen boden de voorbije maanden een speciale editie van het populaire kinderboek 'Raad eens hoeveel ik van je hou' aan voor slechts 2 euro. De Leuvense boekhandel 'De Kleine Johannes' ging een stapje verder en schenkt het boek gratis aan 285 kinderen. Luc Vander Velpen, eigenaar van De Kleine Johannes: "Zelfs twee euro is voor een kwetsbaar gezin een drempel om een boekhandel binnen te stappen. Daarom stelden we voor dat iedereen die het boek voor zichzelf bij ons kocht ook een exemplaar schonk aan een kind uit een kwetsbaar gezin." (BMK)