Gratis met bus naar Hapje-Tapje 04 augustus 2018

02u44 0 Leuven Voor het culinaire evenement Hapje-Tapje leggen De Lijn en de stad Leuven op zondag 5 augustus extra bussen in tussen het Wetenschapspark en het centrum van Leuven.

Daarnaast is het voordelige winkelbiljet van 2 euro dit weekend niet alleen op zaterdag maar ook op zondag te koop. Reizigers moeten wel rekening houden met omleidingen op de buslijnen in Leuven. Hapje-Tapje blijft echter goed bereikbaar met de bus. Bezoekers aan Hapje-Tapje en/of de koopzondag in Leuven kunnen hun auto op 5 augustus gratis achterlaten op randparking Wetenschapspark Arenberg. De bus brengt je gratis naar de halte Dirk Boutslaan in het centrum van de stad. De bus rijdt op zondag tijdens de openingsuren van de parking, van 10 tot 22 uur en dit om de tien minuten. Daarnaast kunnen reizigers op alle lijnen die rechtstreeks naar Leuven rijden bij de chauffeur terecht voor een winkelbiljet van 2 euro. Dat biljet is dit weekend uitzonderlijk niet alleen op zaterdag maar ook op zondag geldig voor een heen- en terugreis met de bus.





Tot slot kunnen bezoekers ook nog steeds gebruik maken van de P+Bus parkeerformule. Op https://www.leuven.be/hapje-tapje staan alle inlichtingen over Hapje-Tapje. (BMK)