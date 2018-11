Gratis activiteiten in zwembad Kessel-Lo Bart Mertens

16 november 2018

14u00 0 Leuven Van 19 tot en met 25 november zet de stad Leuven de bezoekers van het zwembad in Kessel-Lo in de bloemetjes tijdens de Zwembaddagen. “Een hele week lang worden zwemactiviteiten georganiseerd voor jong en oud”, vertelt schepen van Sport Erik Vanderheiden (CD&V).

“Maandag 19 november kunnen volwassenen van 15.30 tot 16.30 uur genieten van een lekker stuk taart en een koffie tijdens het seniorenzwemmen. En op woensdagnamiddag 21 november staat er van 14 tot 19 uur zelfs een groot springkasteel op het water”, legt schepen van Sport Erik Vanderheiden (CD&V) uit. “Zondagvoormiddag 25 november sluiten we dan weer in stijl af met een gezellig ontbijt aan het water. De toegang tot het zwembad is tijdens alle activiteiten gratis.”

Tofsport

Tofsport organiseert ook dit jaar opnieuw een tekenwedstrijd. Kinderen tot 12 jaar kunnen aan de kassa van het zwembad hun favoriete kleurplaat vragen. Wie de ingekleurde tekening terug binnen brengt voor 29 november krijgt een leuke verrasing. Per leeftijdscategorie (0-3, 4-6, 7-9 en 10-12 jaar) wordt ook een winnaar geloot die een mooie prijs ontvangt. De leukste tekening over de leeftijdscategorieën heen, krijgt een gratis jaarabonnement. Schepen van sport Erik Vanderheiden reikt de prijzen uit aan de gelukkige winnaars op zondag 2 december om 11 uur in het Sportcomplex Kessel-Lo aan de Stadionlaan. Meer info: www.leuven.be/zwembaddagen