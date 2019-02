Graffitikunstenaars nemen Tivolibrug onder handen ADPW

17 februari 2019

Achttien Leuvense artiesten hebben zaterdag de Tivolibrug in een nieuw kleedje met graffiti gegoten. Eerder deze week mochten jongeren de brug onder handen nemen, maar zaterdag was het de beurt aan professionals. Zij maakten van de brug een waar kunstwerk, met een vloer als was het een aquarium in 3D. Dit alles onder de noemer ‘Missie Tivoli’. Het was het ideale moment voor een make-over, aangezien de Tivolibrug enkele maanden is afgesloten voor werken.