Gouverneur Lodewijk De Witte wil extra mensen en middelen voor waterbeleid: “Ik vrees dat we anders derde zit niet halen!” Bart Mertens

19 februari 2019

17u07 0 Leuven Gouverneur De Witte pleit voor een snellere en integrale aanpak om de gevolgen van de klimaatverandering aan te pakken. Dat liet de provinciegouverneur optekenen in zijn toespraak over de inzet van meer mensen en meer middelen voor het waterbeleid in Vlaams-Brabant. “Want als we verder doen zoals we bezig zijn dan halen we zelfs derde zit niet”, klinkt het onheilspellend.

De klimaatverandering vraagt een betere samenwerking en een versnelling van het beleid. Dat is de conclusie van provinciegouverneur Lodewijk De Witte. “Het waterbeleid heeft de laatste decennia al een hele weg afgelegd. We zijn beter beschermd tegen overstromingen, de zuiveringsgraad van het huishoudelijk afvalwater in Vlaams-Brabant ligt intussen op 80%, de waterkwaliteit nam toe en het waterverbruik in onze industrie werd efficiënter. Maar ondanks onze inspanningen is er nog een hele weg te gaan”, waarschuwt provinciegouverneur Lodewijk De Witte die pleit voor extra middelen en meer mensen.

De zomer van 2018

De provinciegouverneur zwaait met de opvallend droge zomer van 2018 om zijn stelling te staven. “De zomer van 2018 kende het grootste aantal dagen zonder regen sinds de start van de metingen in 1833. De klimaatverandering stelt ons voor grote uitdagingen, zowel op het vlak van overstromingen als op het vlak van waterschaarste. Extreme weersomstandigheden -te droog of te nat- zullen zich frequenter en heviger voordoen. Zomers worden droger en warmer en winters worden natter, met een hoger risico op overstromingen”, aldus Lodewijk De Witte.

De essentie van het probleem is dat we een dichtbevolkt gebied zijn in Vlaams-Brabant Provinciegouverneur Lodewijk De Witte

Tot zover het probleem maar wat wil de provincie Vlaams-Brabant ondernemen om een oplossing aan te reiken? “Om ons te wapenen tegen overstromingen werken we dagelijks aan paraatheid, preventie en protectie”, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte. “We zetten in op erosiebestrijding, voorzien opvangbekkens en overstromingsgebieden, we werken aan valleiherstel en zijn voorzichtiger geworden als het aankomt op bouwen in watergevoelige gebieden. Maar de essentie van het probleem is dat we een dichtbevolkt gebied zijn en de ruimte voor water de voorbije jaren blijft afnemen. Nog steeds verdwijnt er dagelijks 6 ha open ruimte in Vlaanderen. Verharding levert problemen op bij overstromingen en is mee de oorzaak van verdroging. De sleutel hiervoor is bijkomende verharding tegengaan en nagaan waar en hoe we kunnen ontharden. Het gaat concreet om ruimtelijk ordenings- en vergunningenbeleid, waterbeheer, versnelde investering in riolering en waterzuivering, inspanningen voor hergebruik van water in industrie en een watervriendelijke landbouw. Ook bij de huishoudens is nog heel wat winst te maken op vlak van waterzuinigheid, regenwateropvang en infiltratie.”

Uitstel

Europa heeft Vlaanderen ondertussen tot 2027 uitstel gegeven om een goede kwaliteit voor haar waterlopen voor te leggen. “Aanvankelijk stond 2015 voorop maar ondanks het uitstel zien we dat we een versnelling hoger moeten schakelen om de doelstelling in 2027 te halen. Want als we verder doen zoals we nu bezig zijn, vrees ik dat we zelfs in de ‘derde zit’ niet slagen”, besluit Lodewijk De Witte.