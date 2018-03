Gouden huwelijk voor schrikkelkoppel 01 maart 2018

Eddy Merckx (72) en zijn vrouw Viviane (69), beiden afkomstig uit Stekene, zijn vijftig jaar getrouwd. Ze trouwden op 29 februari 1968, een schrikkeljaar. Beiden komen uit een gezin van landbouwers met elk vier kinderen. Eddy studeerde af als beenhouwer in Antwerpen. Viviane zat op snit- en naadschool in Sint-Niklaas. Beiden moesten meehelpen op de boerderij van hun ouders. Na hun huwelijk startten ze een beenhouwerij op in Stekene. In 1974 verhuisden ze naar het centrum van Leuven en begonnen er een beenhouwerij in de Diestsestraat. In 1990 trokken ze richting Wijnegem Shoppingcentrum om daar als zelfstandigen te starten met zoon Filip in de Sarma Star. In 1995 ging Eddy bij de Delhaize in Keerbergen werken tot 2005. Viviane ging als huisvrouw verder om voor de kleinzonen te zorgen. Ze hebben samen twee kinderen, Kristien (49) en Filip (46), en drie kleinkinderen: Nick (22), Jonas (19) en Jana (22). Beiden staan steeds met de glimlach klaar voor iedereen. Ze reizen graag samen naar Turkije, Tenerife of de Belgische kust.





(SVDL)