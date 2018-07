Gouden horeca dankzij 'bronzen' Duivels TOT 60 PROCENT MEER OMZET IN VERGELIJKING MET WK IN 2014 BART MERTENS

16 juli 2018

02u34 0 Leuven Fierheid in het kwadraat op de bronzen medaille van onze Rode Duivels, maar uiteraard ook een bijzonder tevreden horeca na een zonovergoten WK. Uit een kleine steekproef op de Oude Markt in Leuven blijkt dat er sprake is van een serieuze omzetstijging in vergelijking met het WK in 2014.

Van een volkstoeloop zoals op de Grote Markt in Brussel gisteren tijdens de huldiging van de Rode Duivels was tijdens het WK nooit sprake in Leuven, maar niemand die er één seconde aan twijfelt dat het een gouden toernooi was voor de horeca. Exacte cijfers zijn niet bekend, maar een kleine steekproef op de Oude Markt leert ons dat er sprake is van een significante omzetstijging, met dank aan de zon én aan de topprestaties van de 'Bronzen' Duivels. In sommige gevallen gaat het zelfs om omzetstijgingen tot meer dan 60 procent met de mooie zege tegen Brazilië als absolute uitschieter.





"De horeca heeft inderdaad een gouden WK achter de rug", zegt Erik De Rop, voorzitter van vzw Oude Markt en uitbater van café Bardot en café Apero. "Dat is te danken aan twee factoren: een schitterende campagne van onze Duivels en de alomtegenwoordige zon. Als ik de vergelijking maak tussen 2014 en 2018, is de stijgende trend meer dan duidelijk. Tijdens de groepsfase zag ik een omzetstijging van zo'n 10 procent en dat steeg naar meer dan 25 procent naarmate het toernooi vorderde. De wedstrijd tegen Brazilië was de absolute uitschieter, met meer dan een verdubbeling van de omzet. Over heel het WK gezien kan ik toch stellen dat de omzet met zo'n 60 procent is gestegen tijdens de wedstrijden van de Belgen. Onze nationale ploeg speelde wel twee wedstrijden meer in vergelijking met het WK in 2014, dus dat telt uiteraard wel door. Ik denk dat die stijgende trend zich heeft voorgedaan bij de meeste zaken op de Oude Markt. Het valt me trouwens op dat een WK toch meer volk op de been brengt dan een EK. Dat zie ik ook in de cijfers."





Gouden cadeau

Ook Mike Naert, directeur van Het Depot en uitbater van café Sport, spreekt van een gouden WK. "Het was top", klinkt het. "Prachtige wedstrijden, mooie prestaties, veel sfeer en uiteraard ook een mooie opkomst met een mooie omzet tot gevolg. We moeten daar niet flauw over doen. Dit WK was een gouden cadeau voor de horeca, maar het was vooral één groot voetbalfeest."





Feest was het ook in Herent waar vzw Wild van H een groot scherm had geplaatst op het Kerkplein. Ook daar ging het spreekwoordelijke dak er meer dan geregeld af, vooral tijdens de wedstrijd tegen Brazilië. "We konden keer op keer rekenen op een trouw publiek. Ik weet niet precies hoeveel vaten bier er werden gedronken, maar we passeren vlot de grens van honderd vaten. Keer op keer was het hier in Herent een echt volksfeest met de supporters. Op naar 2022 en dan winnen we gewoon de wereldbeker", besluit mede-organisator Dirk Lariviére van Wild voor H.





