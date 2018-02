Gordijn in de fik 05 februari 2018

In een appartement in de Rijschoolstraat in Leuven ontstond zaterdagavond omstreeks 20 uur brand. Het gordijn vloog in brand door een kaars die er te dicht bij stond. Een voorbijganger merkte de vlammen op en belde de hulpdiensten. Nog voor de brandweer ter plaatse was, had de 27-jarige bewoonster van de flat de brand reeds geblust. De brandweer moest enkel het gordijn nog verwijderen en de kamer verluchten. De bewoonster mocht daarna weer haar flat in. (SVDL)