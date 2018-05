Goedkoopste café van Leuven sluit UITBATERS BRUSSELSEPOORT KUNNEN HUUROPSLAG AB INBEV NIET BETALEN ANDREAS DE PRYCKER

03 mei 2018

02u28 0 Leuven Leuven is binnen enkele dagen weer een volkscafé armer. Café Brusselsepoort sluit na 27 jaar de deuren. De reden? "AB Inbev heeft besloten om de huur van het pand met de helft op te slaan. Dat kunnen en willen wij niet betalen", zegt cafébazin Monique Schol. Daarmee sluit het goedkoopste café van Leuven zijn deuren. Een pintje voor 1,50 euro: het zal vrijdag de laatste keer zijn.

Zowat anderhalf jaar geleden werd Monique op de hoogte gebracht van de plannen van AB Inbev. "Toen hebben ze laten weten dat er 50% bij de huidige huur zou bijkomen. Die bedraagt op dit ogenblik 840 euro per maand, maar daar zou nu dus nog eens 420 euro bijkomen. Dat is te veel van het goede", vertelt Monique. Toch wil zij geen steen werpen naar de biergigant. "Ik heb hier 27 jaar met alle plezier mogen werken en in die tijd heb ik nooit problemen gehad met AB Inbev. Zij hebben ruim op tijd laten weten hoe het zat, dus heb ik ook lang naar een oplossing kunnen zoeken. Al voel ik mij nu wel alsof ik mijn kindje heb moeten afgeven", meent Monique. Het is dan ook met spijt in het hart dat de vaste klanten van het café Monique en haar man 'Jappy' zien vertrekken. "Monique en Jappy zijn schitterende mensen. Zij staan altijd open voor een babbel. En een pintje kost hier maar 1,50 euro. Dat is het goedkoopste van heel Leuven. En Monique bewijst dat pinten niet zo duur móeten zijn", meent een vaste klant. De onofficiële titel 'het goedkoopste café van Leuven' draagt het café al langer. Toen de euro werd ingevoerd kostte een pintje 40 frank, oftewel 99 eurocent. Door de jaren heen sloeg zij haar bierprijzen toch op, maar de prijsstijging ging minder snel dan in andere cafés.





Voor de échte klanten

Een laatste dag schreeuwt om een afscheidsfeest, maar een groot georchestreerd afscheid ziet Monique niet zo zitten. "Ik ga hier niet verkondigen dat wij het ene gratis vat na het andere gaan uitdelen, want dan zit mijn café vol met mensen die hier zelden of nooit geweest zijn. Die laatste dag moet een feest zijn voor de mensen die hier door de jaren heen vaak gekomen zijn", meent Monique. Deze vrijdag is het zo ver. Zij zal samen met Jappy verhuizen naar Geetbets. Een nieuwe job heeft ze ondertussen ook al gevonden. "Ik ga werken bij Van Zon in Kampenhout. Niet bij de deur als je van Geetbets moet komen en ik moet al om 5 uur 's morgens beginnen, maar ik kijk er al naar uit. In het café begon ik ook met werken om 6 uur 's ochtends, dus dat went allemaal", geeft Monique nog mee. Of het voor de klanten zal wennen dat Café Brusselsepoort vanaf vrijdag geschiedenis is, is dan weer een andere vraag.