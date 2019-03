Goed nieuws voor de zoetebekjes: pop-up Donuttello opent op 9 maart Bart Mertens

05 maart 2019

17u15 0 Leuven Donutzaak Donuttello is op tournee en Leuven mag niet ontbreken op het lijstje. Op 9 maart opent de zaak de deuren in de Diestsestraat in Leuven.

Goed nieuws voor de liefhebbers van zoetigheden onder ons. Donutzaak Donuttello is op komst naar Leuven. Op 9 maart opent de pop-up van de bekende zaak de deuren in Leuven. Locatie wordt de Diestsestraat 9-11. Donuttello heeft ondertussen al meerdere vestigingen in Vlaanderen. In Antwerpen, Gent en Mechelen gaan de zoete dessertjes al vlot over de toonbank. In de aanbieding uiteraard donuts maar het geheim van het succes zit vooral in de creaties met onder meer rijstpap en pistache. De zoetebekjes onder ons kunnen genieten van Donuttello tot 15 mei want dan gaan de deuren van de pop-up opnieuw dicht. Toch staat de deur nu al open voor een verlengd verblijf in Leuven. Als de donuts aanslaan in Leuven dan blijft de pop-up open tot 30 juni. Na de doortocht in Leuven verhuist de pop-up naar een andere Vlaamse stad tijdens de zomermaanden om vervolgens opnieuw te verhuizen in september.