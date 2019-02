Goed nieuws over langverwachte fietsspiraal Bart Mertens

24 februari 2019

13u15 0 Leuven Er is goed nieuws over de fietsspiraal in Leuven die stevige vertraging heeft opgelopen door het faillissement van de aannemer. Na de zomer zou de langverwachte fietsspiraal eindelijk in gebruik worden genomen.

De verhaal van de fietsspiraal in Leuven is –helaas- uitgegroeid tot een soap in verschillende bedrijven. In de laatste aflevering liep het project vertraging op door een aannemer die failliet was gegaan. Sindsdien bleef het even stil over de fietsspiraal maar ondertussen is er opnieuw beweging in het dossier. “De werkzaamheden kunnen opnieuw hervat worden”, laat schepen Carl Devlies (CD&V) optekenen. Er ontbreekt immers nog een tussenstuk dat uitgeeft op het hellende vlak aan het oude seinhuis. “Door het faillissement van de aannemer kon deze ‘missing link’ niet worden afgewerkt. De stad Leuven heeft nu een nieuw bestek uitgeschreven en op vrijdag 1 maart zal de nieuwe aannemer gegund worden.” Een mooie stap vooruit in het aanslepende dossier maar daarmee is de langverwachte fietsspiraal nog geen feit. “We verwachten dat fietsers na de zomervakantie de fietsspiraal in gebruik kunnen maken”, besluit schepen Carl Devlies.