Glurende poetsman riskeert zeven maanden cel 07 februari 2018

Een 41-jarige man uit Leuven riskeert zeven maanden cel voor voyeurisme. Y.A. wordt ervan beschuldigd tijdens zijn shift als poetsman in het KBC-gebouw langs de Brusselsesteenweg een bankbediende te hebben gefilmd of gefotografeerd onder de douche. De vrouw wou zich wassen na een sessie in de fitness. Zelf ontkent de veertiger dat hij zijn gsm boven de douchewand zou hebben geschoven. Volgens de advocaat van het slachtoffer is het glashelder dat het om A. gaat. De raadsman vroeg de camerabeelden en de gegevens van de werkbadge op van de kuisman. "Binnen de minuut werd zijn kaart geregistreerd nadat mijn cliënte de ruimte betrad. Verder was er niemand aanwezig, wat ook door de beklaagde bevestigd wordt. Hij bleef er vier minuten terwijl het op dat moment niet toegestaan was om de kleedkamers te poetsen." De man verklaarde dat hij er op prospectie was om te zien welke producten hij later nodig had om te reinigen. Zijn advocaat vroeg de vrijspraak. "Men kan niet met zekerheid zeggen dat hij het was." (KAR)